Pesca, giro di vite. Cambiano le regole: "Vogliono dividerci"

Nuovo giro di vite sul comparto della pesca. La stretta arriva da Strasburgo, come altre volte nel recente passato. Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza nuove regole sul controllo dell’attività di pesca. Una volta che il Consiglio avrà adottato formalmente le misure, il regolamento entrerà teoricamente in vigore già 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In realtà alcuni di questi protocolli verranno attuati gradualmente, concedendo agli Stati membri e alle rispettive flotte il tempo necessario per adattarsi: non più di quattro anni comunque, mentre agli scafi più piccoli è concesso di mettersi in regola entro il 2030. Le norme appena votate, più severe delle precedenti, vanno ad impattare i meccanismi di monitoraggio della pesca, a cominciare dalle catture che dovranno essere registrate con un dispositivo digitalizzato a bordo per garantirne la piena tracciabilità da parte delle autorità nazionali. Il margine di tolleranza, ovvero la differenza tra la stima del pesce catturato e il suo effettivo peso al porto di sbarco, è stato fissato al 10%.

La misura più avversata dagli armatori e dalle loro associazioni è quella che, per i pescherecci dai 18 metri in su, prevede l’installazione a bordo di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza, compresa la televisione a circuito chiuso. Una sorta di ’Grande fratello’ inaccettabile per i più. Il complesso delle nuove regole fa dire a Francesco Caldaroni (nella foto) (armatore, assessore, leader nazionale di Marinerie d’Italia) che "in Europa stanno facendo di tutto per sterminarci. Per ora vale la distinzione tra le barche oltre i 18 metri e quelle più piccole, per provare a spaccare il nostro fronte. Poi estenderanno di sicuro il provvedimento a carico degli scafi più piccoli". Avete in animo iniziative di protesta? "Nei prossimi giorni approfondiremo la questione dopodiché ci sentiremo tra di noi, a livello nazionale, per decidere il da farsi. Certo che al Parlamento europeo in tanti ci vogliono male, soprattutto nel Pd, nei 5 Stelle e nei Verdi. Il centrodestra ha provato ad aiutarci. La sinistra s’è nascosta dietro una tiepida astensione. E Azione ha approvato il regolamento". Chi ha sostenuto il provvedimento lo ha fatto nella convinzione che la completa tracciabilità digitale del pesce servirà a rafforzare la sicurezza alimentare, a garantire una concorrenza più equa e a combattere la pesca illegale. Sono cointeressati per la prima volta anche i natanti della pesca sportiva. Anche loro dovranno dichiarare formalmente le catture attraverso sistemi elettronici predisposti dalle autorità nazionali o dalla Commissione europea.

Mario Pacetti