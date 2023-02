Era noto nel mondo della pesca Alessandro Amici, il pescatore di 44 anni, residente a Belvedere Ostrense che domenica scorsa, a seguito di un malore è precipitato nelle fredde acque del fiume Esino, in località Le Vene ed è morto. Pur non essendo del posto, la notizia del tragico incidente ha suscitato scalpore ad Esanatoglia, dove il luogo in cui è avvenuto il fatto è alquanto noto e frequentato per camminate all’aria aperta, oltre che per la pesca. Infatti il luogo, particolarmente pregiato per la qualità delle acque e il verde dei boschi circostanti, è caratterizzato da grandi vasche di un trotificio, dove si ritrovano spesso gli appassionati di pesca sportiva come appunto Amici. La vicenda, narrata ai carabinieri di Matelica dallo stesso soccorritore, un altro pescatore che si trova a breve distanza, sarebbe stata determinata dalla perdita dell’equilibrio della vittima, precipitando nell’acqua in preda a forti convulsioni, ma poi sembrerebbe che nel cadere abbia battuto la testa o comunque perso i sensi, rendendo non solo più difficoltoso l’intervento di recupero, ma addirittura facilitando in qualche modo il decesso. Infatti l’acqua ingerita ne avrebbe provocato il soffocamento e reso pressoché inutile il repentino aiuto dell’altro uomo e degli stessi sanitari poi arrivati sul posto insieme ai militari dell’Arma, allertati telefonicamente di quanto accaduto. Ma sulle cause del decesso potrà dire di più l’ispezione cadaverica. Scosso per la ferale notizia lo stesso sindaco di Esanatoglia, Luigi Nazzareno Bartocci, che ha affermato come "casi di questo genere non fossero mai accaduti nella zona, considerato che da anni l’area viene utilizzata anche per questo genere di gare. Purtroppo sono episodi imprevedibili che lasciano sgomenti".

Matteo Parrini