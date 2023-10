Pescatore stroncato da un malore sulla spiaggia di Civitanova

Civitanova, 16 ottobre 2023 – Doveva essere una tranquilla domenica di svago, di quelle che amava trascorrere con la canna da pesca in mano. Invece, si è trasformata in tragedia per un 70enne di Potenza Picena, Sandro Gattari, stroncato da un infarto sulla spiaggia di Civitanova.

Il dramma si è consumato ieri, verso le 7, poche centinaia di metri più a nord della foce del fiume Chienti, sul tratto di litorale a ridosso dell’impianto del Tiro a Volo. L’uomo si trovava sulla riva insieme ad altri, come lui pescatori, quando ha accusato un malore e si è accasciato. Chi ha assistito alla scena ha cercato di soccorrerlo per provare ad aiutarlo, ma l’attacco cardiaco non gli ha lasciato scampo e all’arrivo dell’auto medica del 118 non c’era già più nulla da fare per il poveretto, morto sotto gli occhi degli altri pescatori e di chi si trovava in spiaggia per godere del sole e della coda d’estate.

Sul posto si è portata anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova che, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso e ascoltato le testimonianze dei presenti, ha riferito alla Procura di Macerata che ha dato il nulla osta allo spostamento del cadavere dell’anziano, riconsegnato alla famiglia per la celebrazione del funerale che si terrà domani mattina, alle 10, nella chiesa della Collegiata.