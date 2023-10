Pesche nettarine, ecco le 70mila piante di Eleuteri

Avviata all’inizio del 2023, è stata completata la piantumazione della nuova tipologia di pesche piatte ’Nettarine Saturnia’. Messe a dimora dall’azienda agricola Eleuteri di Civitanova, leader nel settore delle pesche piatte, sono in totale circa 70 mila alberi: un vero e proprio "rimboschimento agricolo" che avrà ripercussioni positive sull’ambiente anche in termini di assorbimento dell’anidride carbonica. Il nuovo impianto si chiama ’Anfiteatro’ ed è sorto a Monte Urano, in provincia di Fermo. Si tratta dell’appezzamento agricolo più grande in Europa nella produzione di pesche nettarine piatte, su una superficie totale di 39 ettari (corpo unico).

"L’obiettivo – ha dichiarato il presidente, Marco Eleuteri – è quello di raddoppiare la superficie coltivata e i volumi entro cinque anni; costruendo un magazzino di confezionamento in modo da soddisfare anche i paesi esteri, dove le pesche Saturnia sono già molto richieste, ma che non riusciamo ancora a servire per insufficienza della produzione".

All’inaugurazione era presente anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha dichiarato: "Sono contento di essere qui nel giorno dell’avvio di un progetto all’avanguardia in Europa in un settore che per le Marche è fondamentale come l’agricoltura".