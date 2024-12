Peschereccio affondato . Super lavoro per il recupero

Si sono rivelate lunghe e complesse le operazioni di recupero del peschereccio Fratelli Gasparroni, affondato nella notte tra venerdì e sabato, mentre si trovava ormeggiato sulla banchina Gasparroni. Le operazioni sono cominciate nel primo pomeriggio di ieri, quando un pontone si è accostato al peschereccio, inclinato sulla sinistra, e i sommozzatori hanno legato l’imbarcazione con delle fasce per il sollevamento. Sul posto erano presenti i vigili del fuoco e i militari dell’ufficio circondariale marittimo di Civitanova, che hanno seguito lo svolgimento delle operazioni di recupero e hanno bloccato gli accessi in quel tratto per questioni di sicurezza. Le operazioni per il recupero del peschereccio sono proseguite fino a sera e riprenderanno domani mattina.

Sul posto erano presenti anche i due fratelli proprietari del peschereccio, uno dei più vecchi della flotta civitanovese, costruito nel 1964, ma ancora operativo. L’allarme era scattato sabato mattina, intorno alle 7.30, quando un passante ha notato l’imbarcazione inclinata, dopo aver imbarcato acqua dalla notte precedente. In pochi minuti il peschereccio è affondato e un pezzo è rimasto agganciato al peschereccio di fianco, il Vittorio Micucci, che è stato liberato nella tarda mattinata di martedì. Subito si è lavorato per scongiurare il pericolo inquinamento, con il posizionamento di barriere anti-inquinamento, che hanno assorbito il gasolio contenuto nel serbatoio del peschereccio: era stato fatto il rifornimento di carburante.

c. m.