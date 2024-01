"Pessime condizioni, stadio impresentabile. Dagli anni Sessanta a oggi nulla è cambiato"

"Rimettere mano al Polisportivo subito, un impianto in queste condizioni non è concepibile in una città in progresso come Civitanova". È questo il pensiero ricorrente dei tifosi rossoblù ed è difficile trovare chi, tra loro, la veda in maniera diversa, specie adesso che il team del patron Mauro Profili occupa la prima posizione di classifica (insieme con il Chiesanuova) e il seguito potrebbe aumentare. Nonostante le recenti evoluzioni del dibattito politico (gli interventi dei consiglieri Lavinia Bianchi e Giorgio Pollastrelli), la questione tiene banco almeno dalla scorsa estate, quando con l’ingresso della Civitanovese nel campionato di Eccellenza, si dovette fare i conti con le esigenze della nuova categoria. E così, mentre le vecchie toilettes attendevano un intervento di riqualificazione, l’amministrazione introdusse i bagni chimici, con tutti i mugugni del caso. Ma mentre si aspetta l’avvio dei lavori, resta molto alta l’attenzione per gli altri interventi da dover finanziare, dagli spogliatoi ai gradoni, fino alle erbacce e la sporcizia che circondano l’area esterna.

"Uno stadio così fatiscente è una vergogna – dice senza mezzi termini Mauro Pietrafesa –, bisogna metterci le mani al più presto. Per non parlare dei gabinetti; e se si dovesse vincere il campionato come ci presenteremmo in serie D? Il Comunale è la priorità, poi vengono gli altri campi". C’è chi è in grado di ricordare il Polisportivo dei vecchi tempi, ma non le migliorie apportate dalle varie amministrazioni.

"Quando giocavo nella Juniores – spiega il super tifoso Ippolito Conti –, lo stadio era già questo: praticamente dai primi anni Sessanta ad oggi è rimasto sempre lo stesso. Ora i gradoni si sgretolano, ci sono i bagni chimici e oltre a non essere sicuro, non è nemmeno un bel biglietto da visita per chi viene da fuori. Lo stadio dovrebbe andare di pari passo con il progresso della città".

Dello stesso avviso è Stefania Ciccarelli: "Civitanova è cresciuta molto ultimamente – afferma la sostenitrice –, quindi è importante rivalutare una struttura che è stata costruita molto tempo fa. I nuovi bagni sono necessari". In passato, si è anche dibattuto sulla possibilità di spostare l’impianto in altre zone, ma "l’attuale posizione è strategica per la viabilità – sostiene Barbara Rossi – e sicura, perché si possono evitare contatti tra le tifoserie. Inoltre, ci sono ampi spazi e parcheggi in abbondanza, dunque credo che si debba pensare soltanto a sistemarlo, un passo alla volta. Servizi igienici e spogliatoi nuovi sarebbero già un bel punto di partenza, in seguito ci si potrebbe concentrare sugli spalti e sull’antistadio, che ha un sintetico datato e molto consumato".