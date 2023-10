Pestato sul corso: "Avevo bevuto, non ricordo nulla"

"Purtroppo di quella sera non ricordo nulla. Avevo bevuto diversi spritz, e quello che è successo non sono in grado di ricordarlo". Daniele Vecellio, 38enne originario del Bellunese, ha deposto così ieri sull’aggressione che lo mandò a Torrette il pomeriggio del 16 gennaio 2021, in condizioni gravissime. Per quell’episodio, sono sotto processo Orges Falli e Nazmir Jashari, entrambi accusati di tentato omicidio. Ieri in tribunale, il pm Rita Barbieri ha chiamato a testimoniare prima i due investigatori della Squadra mobile che fecero le indagini, Biagelli e Marcoaldi, i quali hanno spiegato di aver sentito i testimoni al fatto, tra i quali Rosilio Palmieri. Era stato quest’ultimo poi a indirizzare le indagini sugli albanesi, per altro prima indicando il fratello di Jashari, che poi era stato scagionato: le immagini delle telecamere mostravano una persona con le scarpe nere, e lui le aveva bianche; così poi era stato accusato Nazmir Jashari. L’avvocato Vando Scheggia, che difende gli imputati con le colleghe Mirela Mulaj e Mariaelvia Valeri, ha fatto rilevare che Palmieri era un soggetto noto alla polizia, per via dei precedenti. Poi il pm ha chiamato a deporre la vittima del pestaggio. L’uomo ha raccontato di essere andato al bar quel pomeriggio, e di aver bevuto diversi spritz, per questo, quando poi in ospedale si era ripreso dopo il pestaggio, non era mai stato in grado di raccontare cosa fosse successo, chi lo avesse picchiato e perché. Il processo è stato quindi rinviato al 15 aprile, per sentire i consulenti dell’accusa e della difesa sulle intercettazioni e sulle indagini sui cellulari. Il veneto è parte civile con l’avvocato Barbara Recanati.