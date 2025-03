Peste suina africana, la Regione ai ripari

Maggiori controlli e misure di contenimento per controllare i branchi e scongiurare focolai di peste suina africana. È il Priu, Piano regionale di interventi urgenti, lo strumento normativo chiesto a gran voce da Coldiretti e approvato lunedì dalla giunta regionale Plaude Coldiretti Marche. "La peste suina rischierebbe di mettere in ginocchio gli allevamenti – spiega l’associazione –. Inoltre i provvedimenti delle autorità sanitarie per contrastare la diffusione del virus prevedono anche l’interdizione della stessa area, il divieto di raccogliere funghi e tartufi, le attività di pesca e perfino il trekking e le passeggiate in mountain bike. Il documento della Regione è solo un inizio, perché va aggiornato con i dati sulla presenza di cinghiali sui territori. Andranno determinate le aree più a rischio e gli interventi per prevenire eventuali focolai".