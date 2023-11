Petizione per le aule del liceo classico

Si sono unite insieme le famiglie degli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado "San Vito" e "M.L. Patrizi" di Recanati, per inviare una petizione al presidente della Provincia di Macerata e al sindaco del Comune leopardiano perché facciano presto a risolvere il problema di una sede ulteriore per le classi di Palazzo Venieri che ospita gli studenti del liceo Leopardi. Come si ricorderà a gennaio saranno circa 200 gli studenti che, non potendo rientrare nelle loro vecchie aule (sino a fine anno sono ospiti della scuola media Patrizi di via Aldo Moro), poiché la sicurezza dell’edificio non lo permette (la capienza massima è di 560 persone mentre a settembre la popolazione scolastica era di 760), dovranno cercare una nuova sede. Sono 460 le firme raccolte dalla petizione con cui si chiede "di superare ogni contrasto sopraggiunto a causa di questo avvenimento, per il bene dei giovani futuri studenti, per garantire loro il diritto allo studio e ad una formazione armoniosa e serena sia culturale che umana". Il problema si pone anche per gli studenti delle medie: infatti se entro dicembre non verrà fornita una soluzione adeguata, "è oggettivamente verosimile la chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 agli indirizzi del liceo con sede in Palazzo Venieri. Ciò vorebbe – scrivono i genitori – in maniera permanente il diritto allo studio per i ragazzi che avranno intenzione di scegliere, tra pochi mesi, indirizzi quali Liceo Classico, delle Scienze Umane o Economico Sociale; in eguale misura ciò comporterebbe notevoli disagi alle famiglie che, fino ad oggi, hanno potuto contare su un’ottima offerta formativa e diversificata per le scuole superiori di secondo grado del territorio cittadino". Le famiglie chiedono "la sistemazione degli studenti in una sede consona e che non si trovi al di fuori del territorio recanatese al fine di non smembrare la natura del Liceo stesso". Bocciano, quindi, la soluzione paventata dall’Amministrazione provinciale di utilizzare i locali della zona industriale Squartabue, che sino a giugno scorso hanno ospitato i ragazzi delle medie, perché, dicono, "andrebbe a creare altri problemi, soprattutto per gli studenti provenienti dalle città limitrofe".