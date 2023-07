"Petizione per Villa Buonaccorsi Abbiamo raggiunto 350 firme"

"La nostra petizione ha raggiunto 350 firme, ma ora dobbiamo andare avanti per far sì che Villa Buonaccorsi torni a essere una questione sentita dalla nostra comunità. Da quasi un anno la Regione ci ha escluso da ogni discorso, e non abbiamo più notizie sull’iter in corso per riaprire al pubblico quel complesso storico". Così si è espresso l’architetto Francesco Cingolani, presidente dell’associazione "Villae", durante l’incontro pubblico organizzato venerdì pomeriggio al Belvedere-Baden Powell di Porto Potenza Picena. Tra i presenti il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Stefano Mezzasoma, più una fitta delegazione del Pd: il capogruppo Enrico Garofolo, il segretario locale Stefano Dall’Aglio, l’ex senatore Mario Morgoni (diventato ormai il candidato sindaco dal centrosinistra per le elezioni amministrative del 2024) e il consigliere regionale Romano Carancini. "La nostra associazione è nata nel 2019 per tracciare un futuro alla villa settecentesca, che era finita all’asta – ha detto Cingolani–-. Grazie all’opposizione, avevamo potuto partecipare alle sedute della seconda commissione consiliare che si occupava della questione. Poi nel 2021, grazie a una mobilitazione cittadina e politica, il Ministero della Cultura ha comprato la villa". E da lì, secondo Cingolani, è cominciato il peggio. "In un primo momento, l’amministrazione comunale ci ha fatto partecipare a diverse riunioni con la Regione, per valutare come valorizzare e recuperare villa – osserva ancora –. Tuttavia, l’ultimo incontro risale a novembre 2022, quando avevamo parlato con la dirigente Daniela Tisi. Subito dopo siamo stati esclusi, e non sappiamo a che punto è l’iter per riaprire il complesso. Insomma, è diventata un classico caso di scandalo all’italiana. La villa ha uno dei giardini più belli in Italia, e tante potenzialità di sviluppo commerciale, turistico e culturale a livello internazionale. Per questo, dobbiamo far sentire la nostra voce perché il Ministero, comprandola, l’ha resa ancora più chiusa e privata di prima". "Come attrazione e proposta Villa Buonaccorsi può far fare il salito di qualità a Potenza Picena – ha commentato Morgoni –. L’obiettivo deve essere di riaprire i giardini per l’estate prossima". Mentre Carancini ha sottolineato che "nel 2021 la Regione aveva stanziato in bilancio 2,5 milioni, che però non sono stati a oggi utilizzati. Io resto a disposizione dell’associazione e resterò col fiato sul collo alla Regione".