Petkovic super,. Marchisio ultras. Soffre Fedrizzi

Zhukouski 6. Aveva iniziato anche bene, prendendo ritmo con il passare dei punti e piazzandone due personali. Ma non è il suo momento, infortunio che non ci voleva: ora andrà valutato.

Antonov 6,5. Entra e il suo muro a uno decide il secondo set, la sua esultanza rabbiosa è strepitosa. Zampata di grande esperienza la sua.

Demyanenko 6,5. In battuta c’è sempre con due ace pesanti, ma in attacco fa fatica, tenendosi intorno 58%. Non arrivano molti rifornimenti, perché la battuta di Perugia fa male, ma quando serve lui c’è. A muro soffre.

Comparoni 6. Stesso discorso di Demyanenko, gara in fotocopia per entrambi. Non riescono a incidere a muro, fondamentale che oggi ha funzionato meno per la Yuasa.

Petkovic 8. Trascinatore assoluto, sfiora lo stesso numero di punti dell’ultima gara con Milano, in cui avevamo finito gli aggettivi per descriverlo. Ne piazza 26 questa volta, di cui 24 in attacco e due a muro. Viene chiamato in causa 39 volte, quando la palla scotta si va da lui e si ottiene il risultato sperato. Monumentale.

Fedrizzi 5,5. Non è la sua giornata e si nota subito. Cinque errori al servizio e in attacco si viaggia intorno al 24%. È il primo a soffrirne e si nota nella rabbia e nella voglia che mette in campo. Comunque non molla alla fine.

Marchiani 6. Doveva essere una giornata tranquilla ma dopo pochi punti si ritrova in campo. Costretto a correre spesso per inseguire la ricezione, si rifugia sul "porto sicuro" Petkovic e non è mai una mossa sbagliata.

Cvanciger 6. Entra in campo per la battuta e piazza un grande ace.

Tatarov 6,5. Va in doppia cifra nei punti con il 40% in attacco superato.

Marchisio (L) 7. Difese spettacolari, carica incredibile, rincorse forsennate. È una molla assoluta e il primo ultras in campo. Applausi.