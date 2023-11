Petrella, poliziotto con il fiuto investigativo

Addio a una colonna della polizia maceratese, il maresciallo Giovanni Petrella (nella foto), uno degli uomini che ha fatto la storia della Squadra mobile in città. L’ex sovrintendente capo aveva compiuto 97 anni ad agosto, ma era in forma al punto da occuparsi dell’orto vicino casa, a Santa Lucia. Negli ultimi giorni invece un malore non gli ha lasciato scampo, e ieri il suo cuore ha smesso di battere. Nato a Campobasso, a Macerata aveva conosciuto Anna, divenuta sua moglie, e non si era più spostato. Petrella fu uno dei protagonisti nelle indagini su un omicidio commesso in piazza Garibaldi da parte di un marito geloso. Per il resto, l’attività della polizia all’epoca riguardava ubriachi, prostitute e gioco d’azzardo, "oltre ai blitz dei ladri che arrivavano per lo più da Roma – ricorda l’ex questore Giorgio Iacobone - facilitati dalle chiavi lasciate sulle porte. Già nella seconda metà degli anni Settanta invece comparve la droga, l’eroina colpì Macerata più di altre province". Petrella, il socio più anziano dell’Anps di Macerata presieduta da Iacobone, amava raccontare le storie del suo lavoro. Ad esempio, le traduzioni dei criminali. Diresse la scorta del boss La Barbera a Pianosa, "c’era un clima di tensione ma lui, affabile ed estroverso, era riuscito a stabilire un buon rapporto con La Barbera e tutto andò bene - aggiunge Iacobone -. Fece anche la scorta a Maradona, quando il Napoli venne in ritiro a Villa Quiete. La prima volta che lo vidi, ero appena arrivato da Roma e stavo parlando con il capo di gabinetto Tancredi, e lui entrò per segnalare il furto della 500 del fornaio. Mi spiegarono che le auto rubate erano usate per i furti, per questo il fatto veniva segnalato. E anni dopo mi trovai a fare anche io quelle segnalazioni".

Giovanni Petrella lascia, oltre alla moglie Anna, i figli Gabriella, Paola, Letizia e Vittorio. Il funerale sarà oggi alle 15 nella chiesa dei Cappuccini.