Petriolo chiede aiuto alla Regione, difficoltà a San Ginesio

"Chiederemo aiuto alla Regione. Il fiume Fiastra ha superato il livello di attenzione, ha eroso gli argini ed è arrivato a 3-4 metri dalla strada, dove si trova tutta la zona industriale". Si dice preoccupato il sindaco di Petriolo, Matteo Santinelli. Quella in via Fiastra non è l’unica criticità, tanto che per ora i danni supererebbero circa il mezzo milione. "Anche la strada comunale via Sabbioni è stata martoriata dal maltempo – aggiunge il primo cittadino -: tra frane diffuse e alberi caduti, si è staccato anche un pezzo di asfalto. Problemi anche su via Incarcerata (dove un antico manufatto è rimasto sospeso a seguito di una frana sul versante) e lungo la provinciale. In totale problemi per circa 500mila euro".

Cresce la conta dei danni anche a San Ginesio. A fare il punto è Francesco Paletti (futuro assessore): "La strada principale comunale Papa Giovanni XXIII è stata chiusa al traffico – spiega -. Poggio d’Acera da chiudere per il rischio che la sede stradale possa crollare per effetto del torrente Fiastrella, oltre a smottamenti di altre strade".