Petriolo: domani l’addio a Staffolani

È stato fissato per domani alle 15, nella chiesa dei Santi Martino e Marco di Petriolo, il funerale del 43enne Marco Staffolani (nella foto), che ha perso la vita nell’incidente di sabato sera in superstrada, mentre viaggiava in sella alla sua moto, all’altezza dello svincolo per Morrovalle. Ieri l’autorità giudiziaria ha dato il nullaosta per riconsegnare la salma ai familiari; nel pomeriggio, all’obitorio di Macerata, è stata effettuata l’autopsia dal medico legale Roberto Scendoni. L’esame ha confermato il decesso per il trauma cranico rilevato subito dopo l’incidente; seguiranno ulteriori accertamenti. Intanto, continuano le indagini. E, da prassi, il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro di sabato, un corridoniano, è indagato per omicidio stradale. È difeso dagli avvocati Sandro Evangelisti e Silvia Vigoni che hanno nominato come perito cinematico l’ingegnere Carlo Frezzotti. Oggi, dal mattino, sono previste numerose visite alla casa funeraria Croce Verde Servizi di Sforzacosta (che si occupa del funerale) per salutare Marco e stringersi alla famiglia. Continuano ad arrivare messaggi di affetto per Marco, che lascia i genitori Enza e Renzo, la figlia Gaia, il fratello Giandomenico e tanti amici che gli volevano bene. L’abbraccio della comunità è ancora più forte, considerando che la madre e il padre neanche un anno e mezzo fa, nel novembre 2021, avevano perso un altro figlio in un incidente, lungo la superstrada E-45 in Umbria: il camionista 54enne Simone Staffolani. Anche il suo funerale (nella stessa chiesa) venne celebrato di domenica.