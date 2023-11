Petriolo, la banda festeggia Santa Cecilia

Petriolo, 29 novembre 2023 - Domenica scorsa la messa, nella chiesa dei SS. Martino e Marco gremita, è stata animata dal corpo bandistico Città di Petriolo, che ha suonato diversi brani, tra cui “Santo e glorioso Dio”, “Eccomi”, “Santo”, “Canto per Cristo”, “Magnificat” (cantato dal maestro della banda, nonché tenore, Massimiliano Luciani) e “Jesus Christ you are my life”. Applausi e partecipazione dei presenti, che hanno accompagnato i musicisti anche dopo la messa, per le vie del paese, per celebrare Santa Cecilia (patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti) insieme alle New Generation Majorettes. Un corteo che, come da tradizione, colora di note il centro storico.