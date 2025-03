Petriolo, parte la comunità energetica

Al via la prima comunità energetica rinnovabile della provincia. Lunedì, nello studio del notaio Cerreto si è costituita "Petriolo e Podere Sabbioni Cer" alla presenza del sindaco Matteo Santinelli, di Maria Grazia Sagretti quale rappresentante della società agricola Imac, detentrice dell’impianto produttore di energia da fonte rinnovabile, e di Bruno Carletti, tesoriere. Podere Sabbioni appartiene alla società agricola Imac. "Un traguardo che ci riempie di soddisfazione – ha detto il sindaco –. È la prima Cer in funzione in provincia, grazie alla lungimiranza e al coraggio di un’imprenditrice; sarà operativa entro un anno. Essere i pionieri nel percorso verso la sostenibilità energetica è motivo di orgoglio per il nostro Comune. Cittadini e aziende, anche possessori di impianti produttori di energia da fonte rinnovabile, potranno diventare membri di questa Cer come produttori e come consumatori". Già avviate le pratiche per l’accreditamento con il Gestore dei servizi energetici.