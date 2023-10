Petriolo ricorda il musicista e poeta Ginobili

’Ricordando Giovanni Ginobili’ è il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Petriolo per domani nel 50° anniversario della morte dell’illustre concittadino, padre nobile dell’etnomusicologia moderna delle Marche. Alle 21, nella chiesa dei santi Martino e Marco, ci sarà prima una messa di suffragio, animata con musiche originali dell’autore, e poi un ricordo - attraverso le sue opere - del grande maestro elementare e musicista per diletto, poeta e autore di musica sacra e operette, appassionato e studioso di folklore, tradizioni e dialetto. Ginobili (Petriolo 24 gennaio 1892 – Macerata 17 ottobre 1973) è strettamente legato alla storia letteraria marchigiana per la sua perseverante e meritoria fatica di folclorista e dialettologo, e per amore del territorio e della sua Petriolo. All’appuntamento interverranno lo storico Fabio Sileoni, il gruppo teatrale "G. Ginobili", Piergiorgio Pietroni come voce recitante, il tenore Massimiliano Luciani, Silvio Catalini alla chitarra, Romina Ferracuti alla fisarmonica e Irene Luciani al flauto.