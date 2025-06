Petriolo, una nuova casa per la Croce Rossa: "Servizio fondamentale"

La Croce Rossa di Petriolo ha una nuova casa. Oggi alle 17 sarà inaugurata la nuova sede in via Castelletta. L’amministrazione comunale ha contribuito con 24mila euro a fondo perduto per i lavori di adeguamento della struttura, di un privato.

"Abbiamo voluto che il nostro gruppo, numeroso e compatto, formato da una ventina di volontari, restasse sul territorio – ha spiegato il sindaco Matteo Santinelli –. Si tratta di un servizio fondamentale. La Croce Rossa di Macerata, che ha assorbito l’unità locale, ha preso a cuore la nostra situazione".

La nuova sede si trova in un punto strategico tra Corridonia, Mogliano, Urbisaglia e i Comuni limitrofi; è dotata di deposito per i mezzi, di ampi spazi adatti alla sua funzione sociosanitaria e anche per ospitare corsi di formazione. La vecchia sede della Cri, in via Regina Margherita, sarà demolita e ricostruita.