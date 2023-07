Pettinari promuove il Metaverso per il nuovo anno accademico

di Marco Belardinelli

Presentata ieri dal rettore Claudio Pettinari la nuova campagna di comunicazione dell’Università di Camerino a pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico. "La nostra Meta, il tuo uni-verso", è il pay off scelto quest’anno dall’ateneo camerte, che vede protagonisti ancora una volta, come di consuetudine negli ultimi anni, le studentesse e gli studenti iscritti all’ateneo che si fanno "testimonial" della loro esperienza. Un ringraziamento particolare è andato anche alla professoressa Maria Paola Mantovani e al professor Gianni Sagratini. Tema centrale della presentazione è stato il metaverso, con l’intento di sottolineare quanto sia importante utilizzare al meglio la tecnologia con consapevolezza. E proprio nel metaverso si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione, realizzata grazie alla collaborazione con l’Associazione Pa Social, che ha messo a disposizione i visori vr, alla quale hanno partecipato il rettore Claudio Pettinari, il presidente di Pa Social Francesco Di Costanzo, il prorettore vicario Graziano Leoni, Matteo Franza di Meta, i docenti, le studentesse e gli studenti testimonial.

"Nei sei anni del mio mandato rettorale – ha sottolineato Pettinari, a una delle sue ultime uscite – Unicam è cresciuta moltissimo: lo dico con grande soddisfazione e ringrazio per questa tutte le componenti della comunità universitaria che hanno fatto sì che succedesse e che sono gli artefici di tutti i successi ottenuti. Abbiamo attivato sei nuovi corsi di laurea, corsi che formeranno le nuove generazioni in grado di vincere quelle sfide sociali che l’Europa ha indicato. Dal nuovo anno accademico attiveremo il corso di laurea in "Scienza dei Materiali", novità nel panorama nazionale, corso con forte caratterizzazione alla innovazione ed alla sostenibilità, e rimoduleremo il piano formativo del corso di laurea in "Tecnologie e diagnostica per i beni culturali", che avrà sede a Camerino. Abbiamo aumentato il numero di borse di studio a disposizione degli studenti più meritevoli e tendiamo al costante miglioramento della qualità dei servizi offerti. Da venti anni le classifiche Censis ci premiamo e da tre anni siamo addirittura primi in Italia, quest’anno con l’eccellente punteggio di 101,7". Dal primo luglio è dunque possibile iscriversi ad uno dei numerosi corsi di laurea delle cinque scuole.