Pezzanesi: "Sono pronto a sfidare Sclavi in tv"

"Quella della Provincia è stata ed è una decisione giusta". L’ex sindaco Giuseppe Pezzanesi ribatte ai gruppi consiliari di maggioranza per la vicenda Filelfo. "Sull’area ex licei si è concentrato l’accanimento dell’amministrazione Sclavi per portare solo dieci classi in un luogo inadatto e non pienamente rispondente alle attuali norme sul sisma – afferma Pezzanesi -, il tutto per mantenere una promessa elettorale non curante del fatto che in centro storico, Palazzo Europa incluso, almeno per i prossimi cinque anni sarà un pullulare di cantieri e gru per la ricostruzione. E del fatto che presto i ragazzi, grazie al buon lavoro della Provincia e dei tecnici a supporto, vedranno partire i lavori del campus scolastico in zona Pace. Mi chiedo a cosa possano essere servite tutte le denigrazioni dell’amministrazione Sclavi sia nei confronti della Provincia che della sede dell’ex Quadrilatero, attraverso giornali e "Striscia la notizia", se non ad abbassare il numero di iscritti degli stessi licei. La Provincia fa il suo dovere disponendo il non trasferimento dei ragazzi in una struttura senza un adeguato indice di vulnerabilità sismica, in cui, tra l’altro, dopo la conclusione dei lavori ci sarebbero state, a detta di qualcuno, infiltrazioni di acqua piovana dal tetto". Pezzanesi, entrato nella Lega dalla scorsa estate, aggiunge: "Cercare di far apparire decisioni estremamente oculate e responsabili, come quelle nel settore scolastico del presidente della Provincia Parcaroli, del vice Luca Buldorini e della consigliera delegata Sestili, frutto di condizionamenti di appartenenza politica, è davvero risibile e scorretto". Con l’occasione, l’ex sindaco si toglie qualche sassolino dalla scarpa. "Signori, non ho mai chiesto la sedia al Cosmari perché non eletto in Regione, al contrario mi è stato proposto dai colleghi sindaci – dice rivolgendosi ai tre gruppi - quindi smettetela, se ci riuscite, di dire bugie. Anzi, se l’amministrazione Sclavi vuole, ci possiamo incontrare una sera o più sere in tv per un dibattito aperto affinché i cittadini possano giudicare chi dice il vero e chi il falso una volta per tutte. L’amministrazione Pezzanesi, sotto terremoto e Covid, ha realizzato più di 110 opere pubbliche in dieci anni, oltre alla progettazione, con il relativo finanziamento, di opere strategiche per la città per circa 350 milioni di euro. Il tutto con la collaborazione di tutti gli enti preposti (Stato, Regione, Provincia, Asur, Anas, Ferrovie dello Stato, i vari commissari di governo e i loro staff per il sisma, e tanti enti comunali e intercomunali). Invece questi rampanti neo politici, in sedici mesi di amministrazione hanno inaugurato un distributore di pellet automatico, tre panchine colorate, avviato i lavori della Via Lauretana predisposti da noi, fatto la riparazione della Casa dell’acqua e del muro di cinta della basilica di San Nicola danneggiato da un vandalo. Ma cercano di convincere la collettività tolentinate che l’attuale mala gestio della cosa pubblica dell’amministrazione Sclavi sia colpa dell’ex sindaco".