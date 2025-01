Pezzi di motorini abbandonati nel fosso, l’allarme di Plastic Free

Una piccola discarica a cielo aperto nel quartiere Scossicci, a nord di Porto Recanati. L’altro giorno un cittadino ha fotografato i resti di alcuni scooter, con tanto di pneumatici, abbandonati in un fosso lungo i campi di quell’area. E la segnalazione è stata girata dall’associazione ambientalista Plastic Free che, sui social netowrk, ha tuonato contro questi comportamenti incivili. "Sono immagini che mettono molta tristezza – ha dichiarato Francesca Tarabelloni, segretario di Plastic Free Marche e Umbria –, città e paesaggi bellissimi deturpati dall’abbandono o dal non corretto smaltimento dei rifiuti. È necessario accrescere la consapevolezza su questo tema e la cura dell’ambiente in cui viviamo. Con Plastic Free ci siamo dal 2019 e speriamo di trovare sempre nuovi referenti locali anche a Porto Recanati". A dire la sua pure Leonardo Puliti, referente di Plastic Free Marche e Umbria: "Rimango affranto per questa segnalazione dalla bellissima Porto Recanati. Rinnovo l’invito a scuole e parrocchie a dare sempre più spazio a questi temi nei programmi formativi, coinvolgendo le associazioni come la nostra".