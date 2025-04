Pezzi di vetro nel pane sul prato: "Trappole pericolose per i cani"

Pezzi di pane riempiti di vetri e sporcizia. Questo è quanto trovato da un residente della zona industriale di Corridonia che solitamente porta a passeggio i suoi cani nell’area verde dietro alla chiesa Sacra Famiglia. Proprio lui, con un video postato sui social, ha invitato a fare attenzione al pericolo e invitato gli autori del gesto a vergognarsi, e sono state diverse le reazioni di sdegno verso un azione così subdola. "Abito nella vicinanze di quella zona d ho due gatti e due cani – ha raccontato Michele Ametta, autore del video –, spesso trovo dei pezzi di pane sparsi un po’ dappertutto nel prato dietro alla chiesa, e sempre faccio attenzione, visto che a volte i miei cani li portano in bocca magari solo per giocarci. Ho pensato che forse questo pane viene messo per sfamare qualche gatto o altri animali, non avevo mai ravvisato nulla di sospetto. Invece giovedì sera, dando un occhiata vicino ai bagni pubblici, ho trovato questa brutta sorpresa – ha continuato –. La prima volta ero passato in mattinata ma non c’era nulla, quindi presumo sia stato messo nel pomeriggio, fatto sta che ho trovato del pane pieno di vetri e pure qualche cicca di sigaretta. Secondo me si tratta proprio di un dispetto, considerando che questi pezzi di pane non erano nemmeno troppo nascosti".

Nelle vicinanze di quel prato è presente anche un’area giochi per bambini e nei dintorni ci sono impianti sportivi sia all’aperto che non. "Parliamo di una zona molto frequentata – ha precisato Ametta –, ci abito da poco più di una anno e devo dire che è tranquilla così come tutta Corridonia. Ho deciso di fare un video per mettere in guardia chi la vive con i propri cani, poi sarebbe opportuno pensare di installare delle telecamere, che rappresenterebbero un deterrente contro questi atti".

Diego Pierluigi