Philosophy for children. Laboratori gratuiti in biblioteca

Prorogati i termini di iscrizione a Philosophy for Children, ciclo di laboratori rivolti a bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni che si terrà nel mese di maggio alla biblioteca comunale Silvio Zavatti. Una iniziativa pensata nell’ambito del progetto "Terre che leggono", che coinvolge il Comune di Civitanova in partenariato con la biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata, con Vydia editore, Seri editore, con il Museo tattile Omero e con l’associazione CONtesto. A partire dal libro "Le storie della filosofia" (Vydia editore), l’autore Andrea Ferroni e l’illustratrice Pia Simona Bosco formeranno una piccola comunità dialogante di bambine e bambini; lettura, ma anche arricchimento lessicale e concettuale, per migliorare le abilità specifiche del ragionamento, mentre la dinamica di gruppo favorirà lo sviluppo del dialogo. Per partecipare agli incontri del primo gruppo, sarà possibile iscriversi entro il 4 maggio, per partecipare al secondo gruppo invece entro il 18. Chi è interessato a prenotare può farlo chiamando il numero 0733.813837 o recandosi in biblioteca, in viale Vittorio Veneto. La partecipazione ai laboratori è gratuita.