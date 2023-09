Piacentini e la cura del territorio

Paolo Piacentini scruta l’orizzonte e guarda lontano:

lo fa ogni giorno nella sua instancabile attività di camminatore e lo fa nel suo libro “Passo dopo passo. La cura del sé, dell’altro, del territorio” (Pacini editore),

che l’Istituto Storico di Macerata presenterà sabato

a Recanati, alle ore 17.30 nella sede di Altra Eco in via Campo dei Fiori (ingresso Parco di Villa Colloredo).

Paolo Piacentini è uno dei maggiori esperti di Cammini in Italia, competenza che gli ha permesso di essere per molti anni consigliere del ministro della Cultura. È stato uno dei fondatori di FederTrek di cui attualmente è presidente onorario.

In una società come quella attuale in cui il futuro non è più percepito come promessa e speranza, ma come una costante minaccia - evidenziano gli organizzatori - Paolo Piacentini ci proietta verso la costruzione di un nuovo umanesimo che permetta di superare un modello di sviluppo estrattivo

e predatorio, come quello attuale, e di abitare il mondo

in maniera radicalmente diversa. C’è tanto futuro in questo libro, ma anche tanto presente, a cui l’autore guarda con passione, per intercettare ovunque, nelle città come nelle aree interne della nostra penisola, quelle esperienze e quelle presenze che il futuro lo stanno anticipando e sperimentando".