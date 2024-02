Piacenza spietato Lube: terzo posto lontano

LUBE

0

PIACENZA

3

CUCINE LUBE : Chinenyeze 8, Lagumdzija 12, Nikolov 10, De Cecco 2, Anzani 1, Bottolo 7, Balaso (L), Bisotto, Diamantini 4, Yant 2, Thelle. N.E. Cremoni, Motzo, Larizza. All. Blengini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 4, Lucarelli 11, Leal 8, Simon 6, Romanò 13, Caneschi 11, Scanferla (L), Andringa. N.E. Hoffer, Recine, Gironi, Alonso, Ricci, Dias. All. Anastasi.

Arbitri: Cesare (Roma) e Giardini (Vr).

Parziali: 21-25 (26’), 27-29 (35’), 22-25 (27’).

Note: spettatori .2645; Lube battute sbagliate 14, ace 4, muri 5, ricezione 50% (perfetta 32%), attacco 42%; Gas bs 16, ace 7, muri 5, 58% (23%), 49%.

Piacenza inguaia la Lube. Gli emiliani violano l’Eurosuole Forum con un poderoso 0-3 e si aggiudicano lo scontro diretto per il terzo posto. Evidentemente le rispettive imprese di Champions hanno gasato (come il name sponsor) più i rivali, autori di una prova senza acuti dai tre grandi ex, specie il 3/8 di Simon, ma di certo corale e di sostanza. Tranne nel secondo set grazie al servizio, Civitanova è sempre stata dietro nel punteggio, non trovando continuità in attacco. La Lube così saluta la regular season interna con uno stop che rischia di complicare i playoff. I biancorossi infatti domenica giocheranno a Verona l’ultima di campionato ed hanno solo un punto su scaligeri, Monza e Milano (tutte vittoriose) in una classifica cortissima. In caso di ko il team di Blengini perderebbe il fattore campo. Mercoledì intanto il ritorno dei quarti contro l’Halkbank.

Primo set. La Lube comincia meglio, sull’errore di Romanò è 7-4. Uno dei meno attesi, Caneschi, con 2 ace di fila elimina il vantaggio. Ancora il centrale piazza il muro su Bottolo, poi un attacco di Lucarelli passa fortunosamente contro il block a tre: 15-18. Caneschi pare Leon, il suo show non è finito, altra battuta all’angolino (6 punti nel parziale) e 17-22. Lucarelli di pipe butta giù il 21-24, un altro ex, Simon, mura Lagumdzija. Secondo set. La Lube tira fuori gli artigli e l’astuzia, servizio corto di Chinenyeze che beffa Lucarelli, 14-12. Leal è il punto debole della ricezione, De Cecco serve lì e altro ace per il 16-13. Nonostante molti errori in battuta (8), Piacenza riesce a impattare a 17 e si va punto a punto. Sul 23-22 un lungo videocheck rileva il tocco a muro di Yant, alla ripresa Brizard mette la battuta all’angolino. La Lube non passa con Anzani e Yant ma Lucarelli la grazia. Vantaggi. Al 5° tentativo ospite, zero locali, l’ex Leal di ace su Nikolov fa 0-2. Terzo set. Blengini parte con Yant e Diamantini ma Piacenza è in ritmo. Diamantini schiaccia out, 11-16: si mette male. Anche il pubblico non ci crede più. Lucarelli sigla il 19-23, Yant regala il 20-24, Romanò chiude.

Andrea Scoppa