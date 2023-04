Piacevoli commedie da sold out: stagione teatrale soddisfacente

Una stagione teatrale di grande successo, quella che si è svolta al Persiani dal novembre scorso sino ad oggi e conclusa nei giorni scorsi da "Le ferite del vento" con Cochi Ponzoni e Matteo Taranto. "È stato registrato il sold out in quasi tutti gli spettacoli della stagione - ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi - un successo che conferma il piacere dei nostri concittadini di ritrovarsi a teatro per condividere insieme momenti di cultura, di spettacolo e di svago". Promossa dal Comune con l’Amat e realizzata con il contributo della Regione e del MiC, la stagione ha proposto sette appuntamenti di prosa e tre per le famiglie con la tradizionale rassegna "La domenica al Persiani" per un totale di oltre 3.500 spettatori. "Sono grandi numeri - ha dichiarato l’assessore alle Culture Rita Soccio - che ci riempiono il cuore e che dimostrano la vivacità culturale non solo della nostra città, ma di tutto il territorio considerato la provenienza del pubblico anche dai Comuni limitrofi". Molti gli artisti, da Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi con "Le verdi colline dell’Africa", Gabriele Lavia che proprio al Teatro Persiani ha riallestito "Il sogno di un uomo ridicolo", passando per la danza di Monica Casadei e il suo Barbiere di Siviglia e ancora Edy Angelillo, Blas Roca Rey e Debora Caprioglio con "La ciliegina sulla torta", Elio in "Ci vuole orecchio", Silvio Orlando con "La vita davanti a sé" fino alla conclusione della stagione con il già citato "Le ferite del vento".

Antonio Tubaldi