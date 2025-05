Piandelagotti oggi festeggia la primavera

Si rinnova l’appuntamento con la Festa di Primavera di Piandelagotti. Oggi, in piazza monsignor Lunardi, si festeggia l’arrivo della bella stagione tra natura, gastronomia e tradizioni locali. Per l’occasione non mancheranno mercatini e bancarelle, menù a tema nei ristoranti del paese con piatti tipici dell’alta montagna a base di prugnoli e spugnole, prodotti dell’artigianato locale e articoli per il giardinaggio. Dal primo pomeriggio saranno attivi gli stand gastronomici e i laboratori per bambini in collaborazione con il Circolo Leolico di Madonna di Pietravolta.

"È un momento di socialità importante" sottolinea Ferdinando Lunardi, titolare dell’Albergo Alpino. Una festa, oltretutto, che precede la baldoria per il passaggio della carovana rosa del Giro d’Italia 2025. "Ci stiamo preparando al meglio per la tappa Viareggio-Castelnovo ne’ Monti di mercoledì prossimo, aggiunge Lunardi. Non siamo riusciti, come nel 2023, ad abbellire le strade con motivi floreali ma ci stiamo organizzando per esporre una bicicletta e l’attrezzatura sportiva appartenuta a Nello Trogi, la prima maglia rosa modenese negli anni Trenta del secolo scorso".

g.v.