Piano antenne a Civitanova: Belletti: "Tuteliamo salute e ambiente"

Iniziato l’iter per l’approvazione del piano comunale antenne. Giovedì prossimo, alle 18.30, assemblea pubblica nella sala consiliare del Comune, in via Buozzi, occasione per illustrare le norme sulla disciplina dell’insediamento di impianti per la telefonia cellulare e trasmissione dati. A questo appuntamento il documento arriva coi pareri positivi della Sovrintendenza regionale, di Asur, Arpam e del Servizio di tutela e gestione del territorio della Regione Marche, raccolti nella Conferenza dei servizi. Verrà illustrato e successivamente prenderà il via l’iter per la verifica di assoggettabilità o meno alla Vas, la Valutazione ambientale strategica. Poi, ultimo step, l’approvazione in consiglio comunale. "Obiettivo del piano antenne – dice l’assessore Roberta Belletti – è tutelare la salute pubblica, l’ambiente e il paesaggio adottando tutti gli accorgimenti per rispettare la normativa in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". Il piano è stato redatto dell’Ufficio urbanistica che si è avvalso della collaborazione professionale esterna dell’ingegner Mario Galieni. Sono state effettuate analisi aggiornate dello stato di fatto del censimento comunale degli impianti di telefonia mobile e un’analisi dei piani di sviluppo dei gestori per ricercare siti idonei a ospitare nuovi impianti o a potenziare quelli esistenti.