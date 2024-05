"Piano antenne. Città al contrario"

"Civitanova una città al contrario" per Letizia Murri. La consigliera di minoranza, esponente della lista civica Ascoltiamo la Città, interviene in merito all’approvazione del piano antenne e va a guardare l’erba del vicino, che le appare più verde. Il Comune di Fermo che "con la delibera di giunta del 30 aprile - sottolinea - prende una posizione politica netta e chiara contro l’aumento dei limiti dei campi elettromagnetici, disposto da una recente legge dello Stato per favorire lo sviluppo del 5G". L’intervento della consigliera vuole sottolineare come nell’atto di Giunta, in nome del principio di precauzione, si affermi "che nessuna ragione può giustificare un rischio di salute per la popolazione, nonché in generale per la biodiversità". Passaggi che sottolinea per marcare la differenza con la giunta di Civitanova che "invece, approva un piano antenne tiepido e poco convincente, che sembra fatto apposta per dire agli enti gestori che potranno continuare a dettar legge".