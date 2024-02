"Piano antenne, è ancora tutto bloccato"

Il Comune di Morrovalle la spunta al Tar contro un gestore di telefonia che voleva installare un’antenna senza tenere conto del Regolamento per l’insediamento degli impianti "a Civitanova invece si è ancora alla ricerca del Piano antenne perduto". Letizia Murri (Ascoltiamo la città) e Mirella Paglialunga (Per Civitanova) chiedono al Comune "che fine ha fatto il Piano illustrato alla città lo scorso luglio e perché ancora non lo si porta in Consiglio per l’approvazione, così da regolamentare un tema che coinvolge la salute collettiva?".

La storia della redazione del Piano antenne parte nel 2019 con un incarico ad un professionista esterno, che secondo le linee di giunta doveva procedere "con urgenza", ma la prima bozza arriva a maggio 2022 e dopo interrogazioni consiliari della minoranza viene convocata la Conferenza di servizi per presentarla alla città.

"Ma, le competenti commissioni consiliari non sono state attivate e non vi è il minimo sentore di presentazione in Consiglio comunale" osservano le due consigliere dell’opposizione che definiscono il Piano come "l’unico strumento in grado di mettere un freno alle richieste degli enti gestori, che rispondono ad esclusive logiche di mercato, spesso in contrasto con la salute collettiva. Se si protrarrà questa inerzia continueranno a spuntare impianti anche dove i livelli di emissione delle onde elettromagnetiche sono vicini allo sforamento del limite massimo di tollerabilità, senza che i cittadini possano trovare risposte da questa amministrazione". "Non fa testo – avvertono Murri e Paglialunga – il caso dell’antenna di via Caracciolo, emerso in piena campagna elettorale dell’attuale sindaco e quindi in una situazione eccezionale. L’eccezione che conferma la regola è che la par condicio tra i residenti di Civitanova è ancora una chimera".