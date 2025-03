"Piano antenne ignorato due volte. Le autorizzazioni chieste a giugno"

Piano antenne disatteso già due volte dalla sua approvazione. Gli impianti di via Indipendenza e contrada Castelletta sono stati autorizzati fuori dalla mappa dei siti individuati dall’amministrazione. Emerge dalla risposta all’interrogazione presentata da Letizia Murri di Ascoltiamo la città e Mirella Paglialunga (Per Civitanova).

I retroscena sono usciti in seguito alla risposta via Pec dell’assessore Roberta Belletti alle esponenti dell’opposizione. A loro è stato detto che risale al 4 giugno 2024 la richiesta della Iliad per via Indipendenza e che la società, già con nota del primo ottobre 2024, aveva comunicato l’avvenuta formazione del silenzio-assenso e dato inizio ai lavori. "Eppure – sottolineano – tre mesi dopo Belletti dichiara che non erano presenti atti negli uffici comunali. Addirittura l’autorizzazione si è formata con il silenzio-assenso! L’assessore spiega pure che “non può essere limitata la piena ed efficiente copertura di rete o impedita la capillare distribuzione del servizio nel territorio“, una risposta che sembra l’arringa a favore di un gestore di telefonia, più incline a smontare l’efficacia del regolamento che a cercare ragioni per renderlo operativo".

Emerge è che il piano antenne comunale non è vincolante, ma le due esponenti di minoranza ricordano che "ci sono Comuni che a tutela della salute pubblica intentano contenziosi contro i gestori, invocando la validità e l’efficacia dei loro piani antenne, e ci sono Comuni che stanno votando mozioni per una mappatura e un monitoraggio incisivi e trasparenti". Quanto a contrada Castelletta, la richiesta della Inwit Spa è del 20 dicembre 2024 "e ancora – svelano – non c’è il parere Arpam e non è stato rilasciato l’atto abilitativo per il mancato decorso dei termini per il silenzio-assenso. Dopo pochi mesi dall’approvazione del Piano antenne, già procedono due richieste per impianti in siti diversi da quelli individuati, senza darne alcuna pubblicità ai cittadini, anzi smentendo sulla stampa da Belletti ciò che stava già avvenendo sotto gli occhi di tutti".

