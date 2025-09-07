"Piano antenne ignorato per anni. Politici interessati solo per il voto"

Mentre veniva predisposto il Piano antenne la loro è stata una delle poche presenze attive, e critiche, nei confronti del documento emesso dall’amministrazione e oggi vanificato dalle nuove installazioni di tralicci senza rispetto per le indicazioni date dal Comune. E adesso non risparmiano scetticismo nei confronti dei partiti che si schierano a fianco dei residenti della zona circostante la collina Belvedere (nella foto), sovrastati da una antenna della Iliad.

"Per decenni – sottolineano Tiziana Streppa e Lilli Marchetti di Civitasvolta – a Civitanova si vedevano le antenne e nessuno parlava. Poi, ecco le elezioni e i partiti si mostrano interessati e pronti a rivendicare primati e meriti inesistenti. Dove erano prima, quando chiedevamo audizioni in commissione e denunciavamo pubblicamente l’assurda indifferenza verso un Piano pieno di falle, silenzi e vuoti legislativi?" In città diversi comitati si sono formati in concomitanza allo spuntare delle antenne e il comportamento del Comune non è stato sempre uniforme. "Qualcuno ha santi in Paradiso" osserva l’associazione che si riferisce al caso di via Caracciolo quando, a ridosso delle amministrative del 2022, per scongiurare la rivolta elettorale del rione IV Marine, la giunta fece pressing sulla Iliad e ottenne lo spostamento dell’antenna da un terreno privato a un’area comunale, ceduta in affitto alla società telefonica per soli 800 euro l’anno. Una questione su cui Civitasvolta propone "un esposto alla Corte dei Conti in relazione al mancato guadagno pubblico verificatosi dopo lo spostamento dell’antenna da zona IV Marine alla zona adiacente l’Eurospin lungo la statale Adriatica".

La vicenda di via Caracciolo viene anche evocata dal comitato di cittadini della collina del Belvedere e dell’area di Fontespina, che chiedono al Comune lo stesso trattamento e lo stesso impegno per spostare il traliccio, con la minaccia dell’ammutinamento alle urne alle prossime regionali. In questo panorama Civitasvolta rivendica "di essere stata la sola realtà presente all’unica riunione pubblica sul Piano antenne. Abbiamo ascoltato elenchi di leggi, ma nessun vero confronto con i quartieri, nessun dato sugli inquinanti, nessuna analisi sulle zone sensibili. Quindi basta fare finta di occuparsi del problema in campagna elettorale, per conquistare i voti di chi non si informa, o non approfondisce. Peraltro a Civitanova l’Arpam in centro non controlla le emissioni dal 2013".

Lorena Cellini