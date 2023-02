Piano antenne in città, scatto per la determina

Piano antenne, in Comune passi avanti nell’iter di approvazione del documento che stabilisce in quali zone della città sia più opportuno installare i tralicci telefonici. Il piano è approdato in sede di conferenza dei servizi e ha incassato i pareri degli enti coinvolti nel procedimento. Lo fa sapere l’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti che era presente all’incontro, nella sala consiliare del Comune, dove c’erano anche i tecnici, gli operatori telefonici, alcuni dei quali collegati in remoto. "La conferenza – spiega Belletti – è stata utile per condividere il piano con i tecnici, i comuni limitrofi e gli operatori telefonici. Ora il verbale dovrà essere approvato con determina dirigenziale. Seguirà un’assemblea pubblica per illustrare il piano e successivamente prenderà il via l’iter per la verifica di assoggettabilità o meno alla Vas – Valutazione ambientale strategica –. Ultimo step, l’approvazione in consiglio comunale". Belletti sottolinea come "il piano antenne rappresenti un importante strumento volto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti telefonici senza trascurare la tutela sanitaria, ambientale, paesaggistica e architettonica del territorio". "Ci consentirà – continua l’assessore – di regolamentare l’installazione delle antenne nel territorio comunale. In particolare una dislocazione pianificata, controllata e condivisa. L’amministrazione ha individuato le aree sulle quali potranno essere installate le nuove antenne. Sarà condiviso con tutta la cittadinanza e auspico di portare questo fondamentale strumento urbanistico in consiglio comunale quanto prima". Una accelerazione alla predisposizione del documento l’ha data il caso dell’antenna di via Caracciolo, con i residenti in strada a bloccare l’installazione del traliccio della Iliad, società ora in trattativa con l’amministrazione comunale per valutare la possibilità di uno spostamento.