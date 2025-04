Piano casa, approvati altri 5 progetti

Tra il 18 e il 31 marzo scorsi sono stati approvati dall’ufficio tecnico comunale altri cinque progetti legati al Piano casa, che i committenti hanno protocollato entro il 31 dicembre del 2023, scadenza massima oltre la quale nessuna richiesta sarebbe stata più recepita nell’ambito della legge regionale sull’edilizia numero 22/2009. Gli atti riguardano cantieri che prevedono la demolizione dell’edificato esistente, con ricostruzione, ampliamento e premio di cubatura. Gli interventi saranno effettuati nel quartiere di Fontespina in via Amerigo Vespucci al civico 6-8 e in via IV Marine al numero 42/AB; nella zona del centro in piazza Cecchetti, al civico 8, e in questo caso si tratta di lavori a un piano terra con ampliamento del 20 per cento; nel quartiere di San Marone in via Dante Alighieri al numero 101-105, infine a Santa Maria Apparente lungo via Silvio Pellico (provinciale Maceratese) al civico 116-118.