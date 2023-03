"Piano Ceccotti, dopo decenni ci siamo"

di Lorena Cellini

Piano Ceccotti, la variante è stata illustrata in assemblea pubblica dall’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti. "Dopo decenni il progetto lunedì approda in consiglio comunale al quale spetterà l’ultima parola", commenta. Una cinquantina i partecipanti all’iniziativa, durata poco più di un’ora, in cui sono stati chiesti chiarimenti e poste critiche. Il comparto Ceccotti è da decenni simbolo di immobilismo urbanistico e più amministrazioni hanno annunciato la svolta. Non è mai accaduto nulla e se questa sarà la volta buona lo diranno i passaggi consiliari e gli esami degenti preposti all’approvazione del piano. Tra le obiezioni più forti, non aver presentato un adeguato piano per supportare il carico viario che i nuovi insediamenti abitativi e commerciali svilupperanno e sotto questo profilo è stato Piero Gigmondi (lista La Nuova Città) a porre interrogativi in una sala composta da cittadini, consiglieri comunali ed esponenti di associazioni. Nel nuovo comparto la variante prevede quattro grandi plessi: un agglomerato commercialedirezionale a ovest, con annesso terminal e parcheggio interrato anche a servizio del cimitero; un plesso direzionalealberghiero a sud-est; un plesso commerciale a nord-est; il nucleo esistente della Fornace; tre edifici a destinazione residenziale. La potenzialità edificatoria è di 20.000 metri quadrati di superficie utile lorda, divisa su due unità di intervento, una di 17.000 metri quadrati e una di 3.000. In particolare: terziario-direzionale-alberghiero per 13.000 metri quadrati, residenza per 7.000 metri quadrati e una nuova edificazione prevista pari a 20.000 metri quadrati. Quanto agli standard urbanistici, previsti spazi pubblici a verde e piazze per 22.500 mq e parcheggi per 24.500 metri quadrati. Rispetto a questo la viabilità studiata si basa sulla realizzazione di una rotatoria sulla statale, tra via Marconi e il cimitero di San Marone per consentire l’accesso alla zona Ceccotti e il collegamento con la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Quanto al by pass pedonale con il centro (corso Umberto) i percorsi previsti al momento sono quelli del sottopassaggio ferroviario della stazione e di un sottopasso in via della Vetreria con sbocco in via Tripoli. Assente un circuito ciclabile agganciato al centro e alla pista del parco del Castellaro. "Abbiamo lavorato – ha detto Belletti – nell’interesse collettivo, andremo a realizzare anche un terminal bus e con l’obiettivo di tutelare la Fornace".