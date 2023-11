Piano Ceccotti per pochi. Passa alle quattro di notte

di Lorena Cellini

Piano Ceccotti, a ridosso delle quattro di notte e dopo una maratona di nove ore in consiglio comunale passa l’adozione definitiva della variante, in un’aula mezza vuota (opposizioni uscite alle 3) che alla fine ha anche detto sì alla cittadinanza onoraria al campione di salto in alto Marco Tamberi, anconetano ma nato a Civitanova. Dopo quaranta anni adozione definitiva della variante e adesso c’è l’esame delle osservazioni da parte della Provincia, entro 180 giorni. "Un risultato storico per Civitanova, siamo riusciti dove altre amministrazione hanno fallito. E’ un grande progetto di rigenerazione urbana che darà nuova linfa a un’area strategica", dice il sindaco Fabrizio Ciarapica. Per l’assessore all’urbanistica Roberta Belletti "con questa variante le abitazioni esistenti ricadenti nella Ceccotti potranno eseguire interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione e cambio di destinazione d’uso, precedentemente non consentiti, in tal modo risolviamo la problematica del tessuto edilizio esistente, ormai da anni bloccato". La potenzialità edificatoria dell’area, su cui sorgeranno sette nuovi edifici, è di 20.000 metri quadrati di superficie utile lorda: 13.000 a destinazione commerciale e uffici e 7.000 residenziale. Inoltre, verde e piazze per 24.000 metri quadrati, parcheggi per 25.000, il terminal bus e una rotatoria a ridosso della statale. Scintille tra maggioranza e opposizione durante l’esame delle 71 osservazioni e sullo sfondo le ‘minacciose’ raccomandazioni del segretario generale che ha messo tutti in guardia dal protrarre oltre la pratica, ipotesi che avrebbe esposto il Comune a vertenze legali. Dal centro sinistra bordate. "Si fatica – dichiara Francesco Micucci del Pd – a comprendere i toni trionfalistici di sindaco e assessore sull’applicazione del piano Ceccotti, fatto senza la partecipazione della città. Ciarapica e la sua giunta hanno rubato il futuro di Civitanova, occupando l’ultima area libera al centro". Per il Dem "l’area sarà zeppa di edificazione e di aree commerciali in concorrenza coi negozi del centro. Il verde è solo residuale, il traffico sarà più caotico sulla statale. Ciarapica si fa come sempre garante degli interessi dei privati". Mirella Paglialunga (lista Per Civitanova) denuncia: "Nessun rispetto per i pareri e le proposte dei cittadini, nessun rispetto per chi chiede la verifica del numero legale. Anzi, a un assessore scappa una prepotente e misogina accusa, verso l’opposizione, di ‘pagliacciata’. Fra assenze, chiacchiere, risate, ammiccamenti complici e telefonini che squillano, la maggioranza, raccattata di volta in volta, fa passare l’adozione definitiva della variante Ceccotti".