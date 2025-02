Piano contro le baby gang: "Non c’è spazio per la violenza"

"Il fenomeno delle baby gang sarà affrontato con la stessa determinazione con cui abbiamo debellato il problema degli abusivi. E lo farò con tutte le forze a mia disposizione". Sono le parole del sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, dopo l’ultima aggressione nei confronti di un 15enne, avvenuta nel fine settimana appena trascorso, in via della Nave. "Non c’è spazio per la violenza nella nostra città – ha continuato – e non permetterò che le baby gang minaccino la sicurezza di Civitanova. Come sindaco e padre, la mia priorità è tutelare le nuove generazioni e per questo, in collaborazione con la polizia locale, guidata dal nuovo comandante Cristian Lupidi, stiamo lavorando, già da qualche settimana, a un Piano Sicurezza Giovani, che entrerà in azione a breve, mirato a contrastare questo fenomeno con fermezza. Per garantire un controllo capillare, la città sarà suddivisa in sei zone, ciascuna soggetta a interventi programmati. Saranno effettuati sia controlli in borghese, per azioni repressive, che attività di prevenzione con l’aliquota mobile di zona, utilizzando auto, moto o anche pattuglie a piedi. Questo permetterà di garantire una presenza costante e visibile su tutto il territorio. Inoltre, sarà attivato un presidio permanente nel centro cittadino. Le misure pensate sono mirate a rispondere prontamente e con decisione a un fenomeno che, purtroppo, non riguarda solo la nostra città ma è ormai diffuso in molte altre realtà. Il Piano di sicurezza si integra con il prezioso lavoro delle forze dell’ordine e della prefettura, che con professionalità e dedizione ci affiancano nel nostro impegno quotidiano per garantire la sicurezza pubblica. Unendo le forze, possiamo offrire una risposta concreta e strutturata". Il sindaco ha poi rivolto un messaggio a tutti i giovani: "La violenza, il bullismo e l’illegalità non sono la strada giusta per nessuno di voi. La nostra città ha bisogno di giovani che sappiano esprimere il loro potenziale con responsabilità, rispetto e coraggio. Vi invito a riflettere sul fatto che ogni errore ha delle conseguenze, e che la vera forza sta nel saper dire no a ciò che può compromettere il vostro futuro". Infine un ringraziamento alle forze dell’ordine che "ogni giorno, con impegno e sacrificio, lavorano per mantenere l’ordine e proteggere i nostri cittadini. A partire dagli agenti che, grazie alla loro tempestività, hanno arrestato tre persone responsabili di un assalto a una tabaccheria nel quartiere Fontespina. Questo intervento dimostra che la nostra città non è un terreno fertile per chi sceglie la via della violenza, e che ogni atto illecito, grande o piccolo che sia, non resterà impunito. La nostra missione è chiara: garantire a tutti i nostri cittadini un ambiente sicuro, dove ognuno possa sentirsi protetto. Continueremo a lavorare senza sosta per costruire una città sempre più sicura per tutti".

Chiara Marinelli