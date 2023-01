"Piano da 70 milioni per le opere pubbliche"

di Lorenzo Monachesi

C’è tanta carne sul fuoco e Treia si appresta a entrare nel futuro con progetti che sposano opere nel segno del risparmio energetico. Il sindaco Franco Capponi e Tommaso Sileoni, assessore ai Lavori pubblici, hanno illustrato come cambierà volto il paese con un piano triennale da 70 milioni di euro che andrà a toccare scuole, riqualificherà le frazioni, le strade rurali, i percorsi bike, il patrimonio religioso, la creazione di nuovi spazi produttivi che porteranno nuove assunzioni. Questi soldi sono fondi legati alla ricostruzione post sisma, ai bandi Pnnr e Pnc. "Ben 25 milioni – ha detto il sindaco – saranno investiti negli istituti scolastici. Faremo a Treia l’unica sede di scuola media, a Chiesanuova e a Passo Treia lasceremo quelle per 0-6 anni, i nidi e le primarie. Saranno edifici innovativi, a consumo zero di energia e le palestre serviranno anche per soddisfare le esigenze delle società sportive". Sono progetti che guardano nel futuro. "Realizzare edifici a consumo zero porterà al risparmio energetico, nel frattempo siamo passati all’illuminazione pubblica a led. Facendo due calcoli nel 2025 questi accorgimenti porteranno a un risparmio di circa 300mila euro. Non solo, abbiamo partecipato a bandi per le comunità energetiche assieme ad altri 10 comuni, l’obiettivo è cercare di essere indipendenti sul piano energetico". Poi c’è la necessità di completare il piano regolatore. "Lo faremo quest’anno. C’è il progetto di espansione della Lube, è poi pervenuta la richiesta da Chiesanuova di riqualificare l’offerta di spazi per il commercio e servizi. Siamo impegnati a rispondere a quelle realtà produttive che vogliono tornare in Italia dopo avere delocalizzato, c’è un’azienda operante nell’alta moda che ha chiesto nuovi spazi dove potranno essere occupate 80-90 persone". Tanti residenti vivono in aree rurali ed ecco l’attenzione per queste zone attraverso anche la riqualificazione viaria. "Ciò risponde alla duplice esigenza di mantenervi la popolazione e difendere il territorio, a ciò si aggiunga la valorizzazione turistica attraverso percorsi bike, un’attività che sta portando tanta gente". Anche per il ricco patrimonio religioso le prospettive sono migliori. "Il restauro di nove chiese è finanziato con 4,8 milioni, tra cui la cattedrale. Mentre con altri finanziamenti (4 milioni e mezzo) sarà sistemato il Santuario del Santissimo Crocifisso". Attenzione poi alle frazioni. "Stanno per partire i lavori sul campo sportivo di Chiesanuova, ma gli interventi riguarderanno pure altre zone. A Passo di Treia saranno sistemati degli impianti sportivi grazie a un bando a cui abbiamo partecipato assieme a Pollenza". Infine il sociale. "Il 22% del bilancio è su questa voce che contempla pure la casa protetta e il funzionamento del centro ricreativo socio educativo di Santa Maria in Selva. Porteremo avanti il progetto sul Monastero della Visitazione che completa quello della cittadella dell’anziano che andrà ad aumentare l’offerta. C’è poi il progetto "Dopo di noi" a Santa Maria in Selva per il quale la cooperativa di Bolina ha presentato un piano da due milioni e mezzo che ha buone possibilità di essere finanziato".