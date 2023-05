"Piano d’ambito, ritardi e dubbi sui rifiuti speciali"

Sono in corso gli incontri tra le Amministrazioni comunali e l’ingegner Massimo Stella, incaricato dall’Ata 3 di esaminare le osservazioni prodotte dai Comuni che hanno siti potenzialmente idonei per ospitare la nuova discarica provinciale. "Abbiamo appreso che la sindaca di Corridonia farà a breve un incontro pubblico per dare aggiornamenti sulla questione della discarica, purtroppo non abbiamo notizie dall’Amministrazione di Monte San Giusto – fa sapere il comitato ’Corridonia Green No Discarica’ -. L’Ata 3 ha convocato per lunedì (domani, ndr) l’assemblea dei sindaci, ma tra gli argomenti all’ordine del giorno non c’è il Piano d’Ambito. Nell’ultima assemblea avevano promesso celerità per la sua approvazione finale, forse non è arrivato il nulla osta della Regione Marche oppure c’è dell’altro". A proposito delle modifiche al Piano d’Ambito, il comitato sottolinea: "Partiamo dalle future fasi che l’Ata 3 dovrà attuare: ancora non è stato deciso chi dovrà fare la comparazione dei siti papabili che individuerà l’Ingegner Stella. Spetterà alla politica od altri tecnici? Di sicuro i tempi si allungano. Inizialmente, a luglio ci sarebbe stato il rapporto finale per la prima scrematura, ora troviamo che ciò avverrà entro ottobre. Ci hanno colpito le parole della sindaca di Montefano che in assemblea ha chiesto: “Vorrei avere certezza che questo Piano si occupi solo di siti per discarica di rifiuti e non rifiuti speciali. Su questa cosa all’epoca, il Presidente Pettinari, non mi diede risposta, ma vorrei avere certezza, perché non è di poco conto“. Da Parcaroli nessuna risposta, purtroppo la diamo noi prendendola dal Piano: "Dall’applicazione dei criteri di macro-localizzazione applicati dalle Province dovrà risultare una carta, o più carte, valida sia per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti urbani (in capo all’Ata) che per quelli di gestione dei rifiuti speciali (in capo a proponenti privati). Hanno avuto più di un anno dall’approvazione della proposta di Piano d’Ambito e rimangono gli errori di sempre".