Piano della sosta operativo dal primo luglio

Sarà operativo dal primo luglio il nuovo piano della sosta a Tolentino. È stato approvato lunedì in consiglio comunale. Tra le novità principali l’ampliamento delle aree riservate agli abbonamenti agevolati per i residenti con prima auto; l’estensione della sosta gratuita nella zona tariffaria rossa, da 30 minuti a 2 ore; la riduzione del numero di stalli di sosta a pagamento (da 1.142 a 705) e i tre parcheggi Filzi, Foro Boario e Matteotti gratuiti.

"Il numero dei parcheggi cambia di settimana in settimana per i cantieri post-sisma – ha esordito il sindaco Mauro Sclavi –. In questo riassetto, abbiamo cercato di tenere conto delle esigenze di chi risiede in centro, di chi vi lavora e dei cittadini. I parcheggi di struttura saranno gratuiti h24 tutto l’anno. I residenti con abbonamento possono parcheggiare in tutte le zone rosse e blu, a eccezione di piazza Martiri di Montalto, via Parisani, via Tambroni, piazza dell’Unità, viale Benadduci (tratto a pagamento) e piazzale Bartolozzi. Per il Comune il nuovo piano della sosta comporta una spesa di 60mila euro in un anno, di cui 20mila per i residenti e 40mila da rinfondere all’Assm per far quadrare i conti". Confermato l’abbonamento prima auto gratuito a residenti e domiciliati senza garage (da qui la spesa dei 20mila per l’ente).

"Altro punto importante: il parcheggio degli ex licei sarà a disposizione nei fine settimana, dalle 14 di sabato fino alle 23 di domenica – prosegue il primo cittadino –. Finita l’attività scolastica, dal primo luglio al primo settembre sarà una zona completamente libera e gratuita". "Il piano è frutto di un attento lavoro – ha aggiunto la vicesindaco Alessia Pupo –, una risposta concreta alla città". Voti favorevoli della maggioranza e Luca Cesini (Pd). "I costi degli abbonamenti sono uguali al 2023 – ha detto il consigliere di maggioranza Fabio Montemarani –: residenti prima auto 17 centesimi al giorno, seconda auto 30 centesimi al giorno. Su proposta del collega Mirko Angelelli sono stati introdotti gli abbonamenti agevolati per gli over 75". Questi consentono la sosta nei parcheggi in zona rossa: possono beneficiarne i cittadini dai 75 anni in su che non risiedono nel centro, solo per la prima auto. L’idea è nata, come spiegato da Angelelli, dalla difficoltà a usare il parchimetro per le persone di una certa età.

"Servono più posti auto" è intervenuta la consigliera di minoranza Monia Prioretti avanzando alcune proposte, come accordi con privati, spazi non utilizzati in centro, aumento dei garage, incentivo all’uso dei mezzi pubblici anche tramite convenzioni con scuole e aziende. Il sindaco ha detto di aver chiesto a un privato, che però ha risposto no. Ha fatto discutere l’innalzamento del tetto degli abbonamenti da rilasciare dal 55 al 75% dei posti disponibili. "Si riduce lo spazio destinato alla rotazione libera" ha concluso la consigliera di opposizione Silvia Tatò.

Lucia Gentili