"Piano delle opere pubbliche da otto milioni"

di Diego Pierluigi

Prende forma un piano delle opere pubbliche da quasi 8 milioni di euro che "segna una svolta significativa per il futuro della città", ha affermato il sindaco Giuliana Giampaoli nell’illustrare la portata dei tanti interventi previsti, a partire dal restyling del campo ex-Enaoli. "Una vittoria frutto del lavoro ’di squadra’ – ha spiegato – e un premio all’impegno preso con la cittadinanza, di mantenere e migliorare lo storico campo cittadino con una profonda riqualificazione di impianto e terreno da gioco, per un impegno economico di 750mila euro". Lo sport inteso in senso ampio sarà uno dei perni dell’azione amministrativa. "Riqualificheremo il campo annesso al centro ricreativo in zona Beati per 60mila euro e 150mila andranno a finanziare lo spazio in via Raffaello dando vita ad un campetto polifunzionale di basket e calcetto – ha aggiunto – ulteriori 220mila euro serviranno a completare gli impianti sportivi di via Mattei, infine 90mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria degli altri impianti cittadini". Sul fronte delle opere in fase di avvio è già stato affidato l’incarico di progettazione per la riqualificazione della zona sottostante Villa Fermani. "Prevede la realizzazione di un percorso verde, campetti per il gioco libero, campi da padel, per un totale di 1.270.000 euro – ha illustrato il primo cittadino –una cifra mai impegnata in precedenza". Focus anche sulle frazioni. "Partirà l’ordine di attivazione della progettazione per la nuova scuola di Colbuccaro in seno all’accordo quadro messo a punto dalla struttura commissariale – ha annunciato il primo cittadino –. La frazione potrà contare anche sull’attesa manutenzione straordinaria della strada che collega Passo del Bidollo a Colbuccaro Alto con un impegno di 400mila euro. Altra partita strategica, quella della costruzione della nuova ala del cimitero per 2.100.000 euro, preceduta da un intervento ponte immediato per la realizzazione di circa 70 loculi per 160mila euro. È previsti una serie di interventi in centro storico, a partire dagli arredi urbani fino alla valorizzazione di scorci e aree di pregio culturale, abbiamo stanziato intorno ai 95mila euro per avviare il progetto ed a breve sarà affidato il ripristino funzionale dell’collegio Ex-Lanzi, porta Romana e San Pietro. Molte poi le manutenzioni iniziate o previste per strade, marciapiedi e pubblica illuminazione, per un totale di quasi 300mila euro". A completare il quadro, la collaborazione con l’Università di Camerino sulla pianificazione dello sviluppo del verde urbano. "Un progetto di ampio respiro – ha chiosato Giampaoli – che verrà affiancato quanto prima da iniziative di incentivazione alla residenzialità".