"Piano delle opere pubbliche: sono lavori programmati da anni"

"Tutti gli interventi inseriti nel piano delle opere pubbliche erano già previsti nel bilancio di previsione del 2024, così come tanti altri lavori risalgono persino agli anni precedenti, pari pari. Noi avevamo detto che non sarebbero stati realizzati, ma la giunta si è arroccata sulla sua arroganza". È la polemica di Rosalba Ubaldi, capogruppo di minoranza con Centrodestra Unito, che arriva a seguito del consiglio comunale di giovedì nel quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con i voti della maggioranza di Porto Recanati. Ma l’opposizione ha diverse critiche da fare.

"Ci avevano detto di aver provveduto a rimpinguare il personale ma non è la verità, perché numericamente i dipendenti sono gli stessi di prima – afferma Ubaldi –. E confermiamo tutto quello che abbiamo detto sulla gestione fallimentare del personale comunale: due caposettori a tempo pieno sono stati sostituiti da due caposettori part time, quindi proprio pari non sono. Al momento non si vedono lavori pubblici realizzati, se non il ripristino della recinzione della ferrovia a Scossicci, il bosco urbano e l’asfaltatura di qualche tratto di strada per 200mila euro. Non parliamo poi – aggiunge ancora – delle condizioni della fontana di piazza Brancondi e delle strade con le radici affioranti e pericolose sia a piedi che in bici e in auto. Una città come la nostra deve presentarsi al meglio".

Sempre il capogruppo di minoranza si esprime sull’abbattimento dei venti alberi in viale dei Pini. "Si sta attuando un intervento di circa 70mila euro per alcune piante di viale dei Pini, piazza Brancondi e corso Matteotti – riprende Ubaldi –. Quante volte in questi tre anni abbiamo detto che le piante devono essere potate, in modo deciso e in tempo utile, per evitare rischi a persone e cose. In viale dei Pini il sindaco ha annunciato l’intenzione di sostituire le piante con gli alberi di Giuda, perciò decide lui di tagliare i pini, malati o con scarsa salute o a vario titolo. Mentre per la casa delle arti e i bicicibus – rincara la dose – un solo commento: vergogna. La giunta non ha alcuna scusante dopo tre anni. Siamo stufi di chiedere quando si aprirà la casa delle arti e quando saranno utilizzati i bicibus imboscati, forse, nel magazzino comunale. Non è stato fatto accenno all’asilo nido in costruzione: i lavori, consegnati entro novembre 2023, sono tristemente fermi da oltre due mesi e mezzo".

Giorgio Giannaccini