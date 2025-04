Piano energetico, fondi per cinque strutture

Sono cinque le strutture di proprietà comunale dall’alto valore culturale e sportivo individuate dalla Giunta Pepa per ottenere finanziamenti a fondo perduto dal Ministero della Transizione Energetica da destinare a interventi di efficientamento energetico, tra cui il Palasport, scuole e musei, per un costo totale di 700mila euro. La partecipazione all’avviso rappresenta un’occasione importante per salvaguardare l’ambiente e, allo stesso tempo, limitare le spese legate a riscaldamento e illuminazione. "C’è soddisfazione da parte dell’amministrazione per aver colto questa opportunità, che avrà ricadute positive e comporterà risparmi diretti alla voce delle spese energetiche – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Bartomeoli (nella foto) –. Ringraziamo gli uffici comunali che hanno lavorato per questo obiettivo con impegno ed efficienza. È la conferma che Recanati sa individuare le giuste priorità e mettere a terra i progetti rispettando le scadenze". Qualora il Comune ricevesse i finanziamenti saranno sottoposti ad interventi di efficientamento energetico il Palasport ‘Cingolani-Pierini’, la Biblioteca e Mediateca ‘Brunacci-Brunamonti’, la Scuola dell’Infanzia ‘Aldo Moro’, la Scuola Primaria ‘Pintura del Braccio’ e il Museo Civico di Villa Colloredo Mels. Il costo complessivo delle opere è stimato in 700mila euro, essendo previsto un finanziamento a fondo perduto per ciascuna opera compreso tra i 40mila e i 221mila euro.

Tra i piani di intervento presentati, l’efficientamento energetico del palasport ‘Cingolani-Pierini’ è il più consistente e costituisce un’esigenza particolarmente sentita a causa dei costi energetici che, negli ultimi anni, hanno subito decisi aumenti. I lavori su questa struttura prevedono la rottamazione e sostituzione di una delle attuali caldaie a metano con un moderno sistema ibrido, composto da pompa di calore aria-acqua da 124 kw di potenza e da una caldaia a condensazione ad alto rendimento con potenza installata di 258 kw. Non solo. È prevista l’installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico, in aggiunta a quello già esistente, con accumulatori elettrici da 21 kwh ciascuno. In questo modo, l’impianto sarà in grado di auto-consumare la totalità dell’energia elettrica prodotta. Il costo di quest’opera, in particolare, è fissato a 173.990 euro. Le altre strutture individuate per gli interventi riceveranno invece nuovi infissi in alluminio o in legno con schermature solari in legno.

Antonio Tubaldi