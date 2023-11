"Piano infrastrutture, recuperiamo decenni"

"La provincia recupererà il gap patito per decenni, grazie al piano infrastrutturale Marche 2032 della giunta Acquaroli". Sono le parole di Pierpaolo Borroni, vicecapogruppo Fratelli d’Italia della Regione e consigliere segretario. "Tanti i progetti ricompresi nel piano per la provincia ispirati principi della sostenibilità, sicurezza, inter-multimodalità e interconnessione". Cita alcuni dei progetti, a partire dal nuovo svincolo autostradale a Porto Potenza Picena; il completamento della Pedemontana Fabriano-Muccia, intervalliva di Tolentino, adeguamento della strada SS502-SS78 Caldarola-Sarnano e Sarnano-Amandola, rotatoria all’innesto fra la Helvia Recina e la SS16 a Porto Recanati. E ancora Intervalliva di Macerata: allaccio funzionale della SS77 alla città di Macerata alla località La Pieve" e Mattei, completamento Mare-Monti-SS210 tratto Amandola – Servigliano; allaccio della SS77 con la SS16 a Civitanova con la realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario, ampliamento in sede Cingoli - San Severino, realizzazione collegamento Villa Potenza-Sambucheto e Macerata-Villa Potenza SR 2032, interventi sui ponti di Gelagna a Serravalle e Muccia per la relativa messa in sicurezza. Per quel che riguarda la ferrovia: elettrificazione della linea Civitanova - Macerata – Albacina; miglioramento-adeguamento sismico delle stazioni di Macerata e Tolentino, nuova Fermata Tolentino Campus (Tpl) fra le stazioni di Tolentino e San Severino della linea Civitanova – Albacina, la ciclovia del Chienti (Civitanova - Monte Argentario): tratto Civitanova - Serravalle (fino al confine regionale) e realizzazione molo di sopraflutto di prolungamento del molo est al porto di Civitanova. Borroni mette l’accento su un "sostanziale cambio di passo e di visione" con "vie di collegamento realizzate per migliorare la qualità della vita dei cittadini, la competitività delle imprese e l’attrattività turistica di una regione piena di straordinarie bellezze da scoprire".