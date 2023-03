Piano opere pubbliche, sul piatto fondi per quasi due milioni

Il Comune di Pollenza vedrà finanziate quattro opere contenute nel piano di rigenerazione urbana, per un totale di 1.850.000 euro. Zoomando, si tratta di: riparazione danni e miglioramento sismico del museo civico comunale per 248.000 euro; riparazione, restauro e miglioramento sismico Porta Vittoria (la "porta di sopra" per i pollentini ) per 167.000 euro. E ancora, restauro, messa in sicurezza e miglioramento sismico mura castellane in via Leopardi per 445.000 euro; consolidamento della scarpata del teatro comunale e della chiesa S.S. Francesco e Antonio con sistemazione dell’area del distretto sanitario per 990.000 euro. A dare l’annuncio il sindaco Mauro Romoli (nella foto). Questi interventi sono inclusi nell’elenco del secondo piano di rigenerazione urbana riguardante le opere pubbliche che hanno un nesso di causalità diretto col danno sismico. Il nuovo Piano della ricostruzione pubblica delle Marche è stato presentato venerdì scorso a Camerino, al termine della riunione del Comitato istituzionale.