"Piano organici, solo un acconto. Rinforzi urgenti al Commissariato"

"Il nuovo piano per gli organici è solo un acconto. Servono rinforzi strutturali". A lanciare l’allarme sulle condizioni operative della polizia è Tiziano Ottaviani, segretario provinciale Fsp polizia di Stato Macerata. La federazione sindacale denuncia gravi carenze di personale, soprattutto sulla costa in vista dell’estate. "Il piano di potenziamento degli organici annunciato recentemente rappresenta un buon inizio, ma non possiamo che considerarlo un semplice acconto rispetto a quanto davvero necessario per far fronte alle gravi criticità che affliggono la questura di Macerata e, in particolare, il commissariato di Civitanova – spiega Ottaviani –. I carichi di lavoro sono ormai insostenibili e l’attuale piano non tiene conto del fabbisogno reale, soprattutto in relazione al turnover dovuto ai pensionamenti. Come nei mesi scorsi è stata accolta con favore l’attenzione del ministero sull’emergenza immigrazione, con l’invio di personale per l’ufficio di competenza, ora dobbiamo constatare i disagi anche in altri settori fondamentali". Il segretario Fsp evidenzia quindi che l’ufficio denunce è ormai al collasso: "Mancano ufficiali di polizia giudiziaria e il servizio al cittadino viene garantito solo grazie al senso del dovere degli operatori in servizio. Le volanti sono ridotte ai minimi storici. Situazione preoccupante anche negli uffici licenze e passaporti, dove si rischiano gravi rallentamenti nel rilascio dei documenti. Con i pensionamenti imminenti, senza rinforzi ci saranno inevitabili ricadute negative per l’utenza".

Preoccupante la situazione del commissariato di Civitanova, che non registra alcun incremento di personale nel nuovo piano di potenziamento, "nonostante le recenti partenze di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti esperti, conoscitori del territorio. È un paradosso che per ottenere una qualifica superiore si debba lasciare la provincia, proprio mentre noi qui ne avremmo estremo bisogno. Con l’estate alle porte e migliaia di persone in arrivo per le spiagge e la movida notturna, non possiamo restare indifferenti ai sacrifici con cui il personale in divisa fa fronte ai disagi della ormai cronica carenza di unità". La Federazione sindacale lancia un appello: "Anche le istituzioni locali e la politica sostengano questa battaglia. Chiediamo che il commissariato di Civitanova venga finalmente elevato di rango e dotato della struttura e del personale adeguati per rispondere alle esigenze di un territorio tanto dinamico quanto delicato".

Lucia Gentili