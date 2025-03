"Piano parcheggi folle. Ucciso il centro storico"

"Il piano parcheggi voluto da Giuseppe Pezzanesi e Silvia Luconi nel 2021 è una follia e ha definitivamente ucciso il centro storico dopo le scelte assurde del Pd e dei partiti di sinistra, nel passato, con l’insediamento in città di due centri commerciali". Inizia così la replica dei gruppi di maggioranza Tolentino Popolare, Tolentino Civica e Solidale e Riformisti Tolentino all’intervento di Forza Italia che aveva lanciato alcune proposte di fronte alla carenza di parcheggi. "Non siamo mai rimasti fermi sulla questione – prosegue la maggioranza - e da mesi abbiamo avviato un dialogo proficuo con Assm per cercare ulteriori soluzioni, alcune anche drastiche per dare sollievo ai residenti, ai commercianti e a tutti i cittadini per una serena fruizione del centro storico. Le soluzioni prospettate saranno annunciate a breve. La situazione dei cantieri è in continua evoluzione e vanno cercate continue alternative per parcheggi e traffico. Vanno però evitate strumentalizzazioni politiche da chi di certo non può essere oggi il salvatore della città, dopo averla distrutta con scelte scellerate. Chi non vuole ricordare i fatti, spesso ex amministratori, attua polemiche strumentali senza cognizione di causa, con il solo scopo mal celato di attaccare questa amministrazione. A questi si è aggiunta la rediviva Forza Italia che, in odore di campagna elettorale e impegnata ad acquisire esponenti politici insospettabili, si riscopre dopo anni interessata alle vicende cittadine, usando il grido d’allarme dei parcheggi in centro storico. Quella Forza Italia - aggiungono i gruppi di maggioranza - che a nostra insaputa ha dichiarato di essere nel governo cittadino, salvo firmare tutti gli articoli di Silvia Luconi e della minoranza di destra, anche contro il loro presunto assessore Gobbi". La maggioranza ribadisce che il problema dei parcheggi è stato creato dal precedente governo cittadino, "con il piano sostenuto dagli stessi azzurri, approvato e messo in esecuzione sotto pandemia". E ricorda le misure introdotte dall’attuale amministrazione, come "la creazione degli stalli bianchi in piazza, l’utilizzo per un periodo di tempo del cortile degli ex licei, l’abbassamento, in accordo con Assm, del costo di alcune tipologie di abbonamento, la modifica del sistema di sanzioni per chi sforava la mezz’ora gratuita, l’estensione del beneficio della mezz’ora gratuita a tutta la zona rossa e la creazione di alcuni stalli per i residenti in diverse zone della città". Forza Italia dal canto suo ribatte che l’amministrazione continua a ignorare le richieste e le firme di 350 residenti del centro storico, che pagano quasi 400 euro l’anno per un parcheggio che non trovano.