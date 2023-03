Piano per installare le antenne, scelte cinque aree cittadine

Definito il regolamento per l’installazione delle antenne di trasmissione dati, documento che definisce in quali aree del territorio comunale dovranno sorgere i futuri tralicci telefonici. Sono state identificate cinque zone: nel quartiere Fontespina-IV Marine e in particolare nel rione Tre Case (il comparto del centro commerciale sulla statale adriatica); a Civitanova Alta a sud del cimitero, a ridosso dei parcheggi retrostanti il borgo del Pincio; in via Val d’Aostacontrada Maranello (prima del pinte A14 lungo via Civitanova); nel quartiere sud lo stadio polisportivo, in tutto il perimetro dell’impianto compreso il parco antistante la struttura; la zona industriale Piane Chienti a Santa Maria Apparente in un rettangolo tra le vie Valletta, Ansaldo e Ferrari. Il regolamento è frutto di una serie di riunioni in cui i tecnici del Comune si sono incontrati, oltre che con quelli di tutte le autorità sanitarie preposte alla approvazione dei contenuti del piano, anche con i rappresentanti delle società telefoniche. Ne è uscito uno strumento che pianifica l’insediamento sul territorio di tutti gli impianti che producono campi elettromagnetici. Per legittimare le scelte fatte si è cercato di garantire il più basso rischio potenziale possibile. Il regolamento stabilisce i limiti di esposizione e i valori di attenzione compreso il fatto che l’amministrazione potrà espropriare tutte quelle aree ritenute di rilevanza strategia per la pubblica utilità. Il piano delle antenne arriva a completamento dopo anni in cui è stato tenuto nel cassetto, tirato fuori di recente solo grazie alla pressione dei residenti di via Caracciolo. Una azione che ha costretto il Comune a normare il settore per portare a termine un regolamento capace di uniformare le regole su tutto il territorio con un iter portato avanti dall’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti. Al momento risultato installati sul territorio comunale 27 impianti di telefonia cellulare e di trasmissione dei dati. Per la predisposizione del regolamento la giunta si è avvalsa del lavoro dell’ingegner Mario Galieni.