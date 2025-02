Piano regolatore, ok alle modifiche

Variante al piano regolatore, bosco urbano di Trodica e palestra: sono stati questi i principali punti toccati nell’ultimo consiglio comunale. È arrivato il via libera all’unanimità alla proposta tecnica preliminare di variante al Prg. "La Regione ha approvato una nuova legge urbanistica – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Stefano Montemarani –. Una delle norme transitorie della legge dà facoltà ai Comuni di fare delle varianti ai propri Prg. Essendo pervenute negli anni in Comune diverse richieste dei cittadini per vari lotti, abbiamo pensato che fosse il momento giusto per affrontarle. Iniziamo questo iter di variante, ma questo è solo il primo dei quattro passaggi in consiglio comunale. L’assetto generale del piano regolatore, però, non cambia e soprattutto non c’è consumo di suolo". Disco verde poi alla variazione al programma triennale dei lavori pubblici. "Cambia l’importo per la realizzazione del primo stralcio del bosco urbano di Trodica – ha illustrato il sindaco Andrea Staffolani – che passa da 387mila a 415mila euro". Ok anche alla variazione al bilancio di previsione. "Abbiamo inserito il progetto di efficientamento energetico della palestra comunale per 180mila euro", ha dichiarato l’assessore Alfredo Benedetti.