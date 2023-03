Piano ricostruzione, pronti 3 milioni e mezzo

Impianti sportivi, muro di contenimento del torrente Scarzito, strada di accesso alla frazione Sorti-Cerreto, municipio, rifugio comunale Valle Scurosa e due cimiteri. Per un finanziamento di 3,5 milioni per il Comune di Sefro. "Opere necessarie e fondamentali, danneggiate dal sisma 2016, trovano finalmente copertura grazie al lavoro dei nostri uffici comunali e all’attenzione che struttura commissariale e Usr hanno dimostrato per i centri colpiti", afferma il consigliere comunale Corrado Carminelli. "Tutti hanno lavorato con spirito di servizio e comunità di intenti – ha aggiunto il sindaco Pietro Tapanelli –, certificando l’attenzione che il commissario Castelli e la Regione stanno riversando sui nostri territori, provati da anni di ritardi sulla ricostruzione pubblica e privata. Il percorso di ascolto ha contribuito a confrontarsi su temi centrali, smorzando un clima di tensione che nell’ultimo periodo era emerso tra Comuni più danneggiati e più fortunati nella conta dei danni".